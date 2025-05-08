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ВТБ отменяет комиссию: застройщики сэкономят на льготной ипотеке

ВТБ отменяет комиссию: застройщики сэкономят на льготной ипотеке

ВТБ отменяет комиссию для застройщиков по льготной ипотеке, сообщил глава банка Андрей Костин. Центробанк России ожидает, что снижение активности по ипотеке, вызванное комиссиями, будет временным.

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