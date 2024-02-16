Подкаст 3DATA c Евгением Бабицким. Информационная безопасность: возможности и угрозы

В СТУДИИ «ЦИФРОВОГО ОКЕАНА» — НОВЫЙ ПОДКАСТ «АЙТИ_НИНДЗЯ», КОТОРЫЙ КОМПАНИЯ 3DATA ПОДГОТОВИЛА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ ЗРИТЕЛЕЙВедущий Валентин Соколов, АйТи директор компании 3data, и Евгений Бабицкий, сооснователь Compliance Control и Rakasta, погрузят вас в тему информационной безопасности, ее необходимости для компаний и для современного цифрового мира в целом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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