В популярной каше для детей найдены личинки: Эту марку семья брала постоянно

ИА Регнум: Жительница Рязани нашла личинки насекомых в популярной каше для детей. Её семья брала в магазине постоянно и сроки годности были отличными.
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