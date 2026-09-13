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Царьград

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В популярной каше для детей найдены личинки: Эту марку семья брала постоянно

В популярной каше для детей найдены личинки: Эту марку семья брала постоянно

ИА Регнум: Жительница Рязани нашла личинки насекомых в популярной каше для детей. Её семья брала в магазине постоянно и сроки годности были отличными.

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