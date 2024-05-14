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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Жирона» осталась 3-й в Ла Лиге после поражения. «Барса» – 2-я и у нее есть матч в запасе

«Жирона» могла обойти «Барсу», но проиграла. У нее 75 очков при 36 сыгранных матчах, у «Барсы» – 76 при 45 играх.

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