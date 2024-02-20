Названа новая глобальная угроза

Nature Food: дефицит калия угрожает глобальной продовольственной безопасности Ученые Эдинбургского университета и Британского центра экологии и гидрологии назвали новую угрозу глобальной продовольственной безопасности.
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