❗️Преподавателей и студентов Крымского федерального университета имени Вернадского в Симферополе эвакуировали Информацию подтвердили в пресс-службе вуза.
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❗️Преподавателей и студентов Крымского федерального университета имени Вернадского в Симферополе эвакуировали Информацию подтвердили в пресс-службе вуза.