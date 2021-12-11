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Последние слова: что сказал Градский незадолго до смерти

Последние слова: что сказал Градский незадолго до смерти

В эфире Первого канала показали последний выпуск с участием артиста. Александр Градский на записи последнего выпуска шоу «Голос» кадр шоу Первого каналаВ эфире Первого канала был показан последний выпуск шоу «Голос» с участием Александра Градского.

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