Украинский офицер: ближе к зиме русская пехота может войти в Запорожье Офицер ВСУ Дмитрий Филатов допустил подход российских групп к Запорожью зимой.
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