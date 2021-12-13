В Приморском крае сотрудники полиции изъяли у жительницы Артема 17 килограммов марихуаны

В Приморье сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему задержали 44-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств растительного ряда.
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