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Антифашист

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Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку преступлениям киевского режима

Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку преступлениям киевского режима

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев вновь призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дать публичную оценку продолжающимся ударам по Запорожской атомной электростанции и Энергодару.

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