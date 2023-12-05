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Под Авдеевкой против ВСУ воюют потомки легендарных гуркхов из Непала

Донецкий военный корреспондент Марат Хайруллин рассказал в передаче «Военный субботник» о прибытии непальских добровольцев, которые заключили контракт с Минобороны РФ и стали частью 1-й Славянской бригады.

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