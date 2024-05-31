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Спички - не игрушка

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  • Galina Bobryasheva
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МИД Польши: Россия и Белоруссия потеряли совесть. Половину Эфиопии на Вислу хотят переселить

МИД Польши: Россия и Белоруссия потеряли совесть. Половину Эфиопии на Вислу хотят переселить

  Поляки должны радоваться, что пока к ним едут эфиопы. Следующими будут мигранты из Сомали Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожаловался, что Россия использует против Евросоюза миграционное оружие.

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