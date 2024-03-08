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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс повторил личный рекорд сезона по очкам – 44 в победной игре с «Индианой»

Энтони Эдвардс повторил личный рекорд сезона по очкам – 44 в победной игре с «Индианой»

На счету защитника «Миннесоты» 44 очка при 18 из 35 с игры в победной встрече с «Индианой» (113:111).

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