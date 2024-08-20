В обезвоженный из-за аварии Шилово в Воронеже начала возвращаться вода

В дни, когда воронежцы попали под массовое отключение воды, микрорайон тоже остался без ресурса. Но причина, в отличие от Коминтерновского, Советского, частей Ленинского и Центрального районов, была не в реконструкции ВПС-11, а в аварийной ситуации.