Как дирижабли воевали на стороне СССР в Великую Отечественную

В Великую Отечественную войну дирижабли активно использовали СССР и США. А вот немцы после гибели в 1937 году своего дирижабля-лайнера «Гинденбург» решили отказаться от эксплуатации таких летательных аппаратов.
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