Оскорбил Пригожина в эфире Соловьёва. "Вагнера" не спустили ни единого слова

Boris Max

Ой какие нежности.... к бандиту! Да бандиту когда лысый душил женщину и срывал с неё украшение, потом сказав, что хотел кафе открыть, Вы заступники где были? Когда лысый половину роты положил отдав приказ на штурм к 9 мая, хотя из штаба был приказ не принимать ни каких действий!!!!! Может в чём то погорячился Якименко но только не по поводу лысого... да и не создавал он ЧВК... не знаете не пиздити либерастня! И кстати о снарядах и криках их не хватки.... при проверке оказалось лысый столько накопил БК что хватило бы на несколько чвк! А вот с геройской звездой и пойти "на Москву", убить лётчиков РФ!!! это как расценивать? Просто расстрел должен был получить... Так что спасибо скажите ВВП такой какой есть!