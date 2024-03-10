Театр абсурда
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Театр абсурда

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Оскорбил Пригожина в эфире Соловьёва. "Вагнера" не спустили ни единого слова

Оскорбил Пригожина в эфире Соловьёва. "Вагнера" не спустили ни единого слова

Царьград Спустя две недели после громкого скандала в программе Владимира Соловьёва страсти не утихают до сих пор.

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Комментарии
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Boris Max
Ой какие нежности.... к бандиту! Да бандиту когда лысый душил женщину и срывал с неё украшение, потом сказав, что хотел  кафе открыть, Вы заступники где были? Когда лысый половину роты положил отдав приказ на штурм к 9 мая, хотя из штаба был приказ не принимать ни каких действий!!!!! Может в чём то погорячился Якименко но только не по поводу лысого... да и не создавал он ЧВК... не знаете не пиздити либерастня! И кстати о снарядах и криках их не хватки.... при проверке оказалось лысый столько накопил БК что хватило бы на несколько чвк!   А вот с геройской звездой и пойти &quot;на Москву&quot;, убить лётчиков РФ!!! это как расценивать?               Просто расстрел должен был получить... Так что спасибо скажите ВВП такой какой есть!
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23 час.
Юрий Щедров
А Соловей - это проститутка. Когда был жив Пигожин без мыла в жопу лез.
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23 час.
Михаил Гриф
Полностью поддерживаю! Хотел поставить лайк, но почему-то здесь не получается. Да и аватар у автора какой-то подозрителтный.
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21 час.

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