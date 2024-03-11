Профессор Обичкина объяснила слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина заявила, что слова президента Франции об отправке войск НАТО на Украину являются элементами политического сдерживания.
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