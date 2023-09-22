"Путина в моей жизни больше нет", - прославленная спортсменка Исинбаева удалила совместные фото с российским лидером
"С глаз долой, из сердца - вон", двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева избавилась наконец от того, что оставалось последним препятствием, на ее пути в европейскую семью.
Комментарии
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В какие только места он её не целовал..чего только для неё не делал...и вот итог-как она его фейсом об тэйбл приложила..а сколько ещё этих продажных шкур там наверху и около ошивается...поют ему дифирамбы...
Была спортсменкой, которой восхищались в России. Ведь Россия и лично В.В. Путин принял участие в ее судьбе и Исинбаева была назначена представителем от России в МОК. И таеая неблагодарность!
Продажная дура. Теперь ей еще надо отказаться от российского гражданства и сменить пол! Будет совсем модной гейропейкой.
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