«Страна»: под Одессой при взрыве автомобиля погиб полковник ТЦК

Полковник одесского ТЦК (украинского аналого военкомата) предположительно погиб при взрыве автомобиля в Одесской области, 6 июня сообщает украинское издание «Страна», оговариваясь, что официального подтверждения этой информации пока нет.
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