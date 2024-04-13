Почему малыши всегда говорят «нет»

И как сделать так, чтобы они сказали «да»? источник: Freepik Если спросить любого родителя ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, какое слово чаще всего можно услышать из его уст, то, скорее всего, ответ будет – «неть».
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