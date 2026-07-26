Новости СВО: В Киеве под удар попала выставка беспилотников

Вооруженными силами РФ 24 июля нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов, в том числе перспективных, украинского и иностранного производства, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.
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