Ростислав Ищенко: Через 2–3 года Европа не сможет не воевать с Россией

Почему Трамп делит европейцев на хороших и плохих? Зачем Трампу базы в Польше и Прибалтике, если США выводят войска? Что заставляет Европу готовиться к военному столкновению с Россией? И почему Европа повторяет путь Украины и не может сойти с этой дорожки? На первый взгляд сообщения о том, что США рассматривают предложение Литвы о создании постоянной Читать далее: https://govorit.
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