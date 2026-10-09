Ростислав Ищенко: Через 2–3 года Европа не сможет не воевать с Россией

Почему Трамп делит европейцев на хороших и плохих? Зачем Трампу базы в Польше и Прибалтике, если США выводят войска? Что заставляет Европу готовиться к военному столкновению с Россией? И почему Европа повторяет путь Украины и не может сойти с этой дорожки? На первый взгляд сообщения о том, что США рассматривают предложение Литвы о создании постоянной Читать далее: https://govorit.