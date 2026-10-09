Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

165 подписчиков

Ростислав Ищенко: Через 2–3 года Европа не сможет не воевать с Россией

Ростислав Ищенко: Через 2–3 года Европа не сможет не воевать с Россией

Почему Трамп делит европейцев на хороших и плохих? Зачем Трампу базы в Польше и Прибалтике, если США выводят войска? Что заставляет Европу готовиться к военному столкновению с Россией? И почему Европа повторяет путь Украины и не может сойти с этой дорожки? На первый взгляд сообщения о том, что США рассматривают предложение Литвы о создании постоянной Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым