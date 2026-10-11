Саудовская Аравия: 12 человек погибли, в том числе граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, США (США), Египта, Иордании, Палестины, Сирии и Судана, а еще 309 человек были ранены в результате ракетного удара хуситов по терминалу 3 международного аэропорта Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) 10 октября; полеты остаются приостановленными.