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Контрафронт

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Саудовская Аравия: 12 человек погибли, в том числе граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, США (США),...

Саудовская Аравия: 12 человек погибли, в том числе граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, США (США), Египта, Иордании, Палестины, Сирии и Судана, а еще 309 человек были ранены в результате ракетного удара хуситов по терминалу 3 международного аэропорта Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) 10 октября; полеты остаются приостановленными.

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