Президент Абхазии обратился к жителям страны из-за протестов

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к жителям страны из-за протестов, сообщает РБК. Он сообщил о разблокировании перекрытого участка республиканской трассы после переговоров с жителями села Адзюбжа, работа по разблокированию других участков еще идет, отметил глава республики.
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