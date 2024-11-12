Президент Абхазии обратился к жителям страны из-за протестов

Политика как она есть

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к жителям страны из-за протестов, сообщает РБК. Он сообщил о разблокировании перекрытого участка республиканской трассы после переговоров с жителями села Адзюбжа, работа по разблокированию других участков еще идет, отметил глава республики.