Германия уверена в стабильности энергетической системы: дефицит газа не предвидится этой зимой Татьяна АрестоваПо данным Федерального сетевого агентства Германии, общее потребление газа в стране снизилось на 13,9% по сравнению с зимами 2018-2021 годов.