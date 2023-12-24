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Германия уверена в стабильности энергетической системы: дефицит газа не предвидится этой зимой

Германия уверена в стабильности энергетической системы: дефицит газа не предвидится этой зимой

Германия уверена в стабильности энергетической системы: дефицит газа не предвидится этой зимой Татьяна АрестоваПо данным Федерального сетевого агентства Германии, общее потребление газа в стране снизилось на 13,9% по сравнению с зимами 2018-2021 годов.

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