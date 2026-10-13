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Татар-информ

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Женщины-депутаты Госсовета РТ обсудили организацию школьного питания

Женщины-депутаты Госсовета РТ обсудили организацию школьного питания

Фото: пресс-служба Госсовета РТ Сегодня члены объединения женщин-депутатов Государственного Совета Татарстана «Мәрхәмәт-Милосердие» посетили гимназию №19 Приволжского района Казани, где, в частности, проверили организацию детского питания.

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