Собянин: С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными

В новогодние каникулы автолюбители будут пользоваться бесплатными парковками Как стало известно, согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в его Telegram-канале, парковки в столице будут бесплатными с 1 по 8 января 2024 года в каникулы.
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