НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Гайдукевич назвал закрытие границы Латвии с Белоруссией издевательством

Гайдукевич назвал закрытие границы Латвии с Белоруссией издевательством

Латвия закрыла границу с Беларусью. Формальный повод — «технические причины». Реальная причина, судя по всему, — желание сделать «хоть какую-то гадость», как выразился белорусский депутат Олег Гайдукевич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии