Гайдукевич назвал закрытие границы Латвии с Белоруссией издевательством

Латвия закрыла границу с Беларусью. Формальный повод — «технические причины». Реальная причина, судя по всему, — желание сделать «хоть какую-то гадость», как выразился белорусский депутат Олег Гайдукевич.
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