Сенатор: слова Меркель о фиктивности минских соглашений подтвердили лживость ЕС

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова заявила, что признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях подтвердило позицию России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии