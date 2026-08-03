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RT Russia

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Сенатор: слова Меркель о фиктивности минских соглашений подтвердили лживость ЕС

Сенатор: слова Меркель о фиктивности минских соглашений подтвердили лживость ЕС

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова заявила, что признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях подтвердило позицию России.

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