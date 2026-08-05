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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Каролины» про Никишина: «Нам часто звонят по его поводу. Если будут предложения, которые помогут нам двигаться вперед, мы этим воспользуемся»

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски высказался о будущем  Александра Никишина . 24-летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента.

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