Видео: Целый взвод ВСУ в полном составе капитулировал перед ВС РФ

Канал “Архангел спецназа” опубликовал видео, на котором запечатлены несколько десятков военнослужащих, у всех из них на видимых местах на форме надеты желтые повязки, а руки они удерживают у себя на затылках.
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