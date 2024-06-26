В Смоленске местная жительница выразила благодарность сотрудникам уголовного розыска за задержание курьера мошенников

На имя начальника УМВД России по Смоленской области генерал-майора полиции В.А. Саржина поступило письмо местной жительницы со словами благодарности в адрес сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по городу Смоленску «Прошу поощрить Вашими правами сотрудников ОУР УМВД России по городу Смоленску за добросовестное исполнение обязанностей и проявленную бдительность.