В Смоленске местная жительница выразила благодарность сотрудникам уголовного розыска за задержание курьера мошенников

На имя начальника УМВД России по Смоленской области генерал-майора полиции В.А. Саржина поступило письмо местной жительницы со словами благодарности в адрес сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по городу Смоленску «Прошу поощрить Вашими правами сотрудников ОУР УМВД России по городу Смоленску за добросовестное исполнение обязанностей и проявленную бдительность.
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