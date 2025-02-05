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Всё о женщинах

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Ученые озвучили тенденции и особенности потребления яиц за почти 50 лет

Ученые озвучили тенденции и особенности потребления яиц за почти 50 лет

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили долгосрочные тенденции и закономерности использования яиц в рационе питания, озвучив причину, которая на протяжении десятилетий влияет на потребление этого продукта.

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