ВС РФ уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру

В ходе боевых действий ВС РФ удалось уничтожить аэродромную инфраструктуру ВСУ в зоне спецоперации. Кроме того, российской атаке подверглись места базирования катеров Украины, а также скопления живой силы и военной техники в 132 районах, сообщили в Минобороны РФ.