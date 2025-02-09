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Парламентская газета

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Ким Чен Ын пообещал поддержку России по защите суверенитета

Ким Чен Ын пообещал поддержку России по защите суверенитета

КНДР будет «неизменно поддерживать справедливое дело армии и народа России по защите собственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между странами.

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