Ким Чен Ын пообещал поддержку России по защите суверенитета

КНДР будет «неизменно поддерживать справедливое дело армии и народа России по защите собственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между странами.
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