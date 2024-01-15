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Вагон выгорел частично. В Хабаровском крае загорелся трамвай с пассажирами

Вагон выгорел частично. В Хабаровском крае загорелся трамвай с пассажирами

Ранним утром 15 января на улице Брестской в Хабаровске загорелся трамвай маршрута № 5. По данным регионального ГУ МЧС, во время возгорания в транспортном средстве находились люди, однако к приезду пожарной службы все пассажиры самостоятельно покинули состав, сообщает PRIMPRESS.

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