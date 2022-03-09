Представлены жёсткие диски Toshiba N300 Pro и X300 Pro

Компания Toshiba объявила о выпуске двух новых серий накопителей на жёстких магнитных дисках. По словам производителя, N300 Pro и X300 Pro — «отличные решения для владельцев бизнеса и творческих профессионалов соответственно, которые ищут жёсткий диск, созданный для высокой производительности и надёжности».