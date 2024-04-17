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Политолог Херстель: Зеленский обманул сограждан законом о мобилизации

Политолог Херстель: Зеленский обманул сограждан законом о мобилизации

Global Look Press/Ukraine Presidency Президент Украины Владимир Зеленский является главным врагом граждан своей страны и обманул их с новым законом о мобилизации, заявил в беседе с "Известиями" немецкий политолог и бывший журналист ARD Кристоф Херстель.

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