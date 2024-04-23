😍 В Никитском ботсаду распускаются ирисы Разноцветная экспозиция составлена из 303 сортов — карликовые, среднерослые и высокорослые.
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😍 В Никитском ботсаду распускаются ирисы Разноцветная экспозиция составлена из 303 сортов — карликовые, среднерослые и высокорослые.