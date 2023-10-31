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Депутат Чепа объяснил цель США расколоть Россию изнутри

Депутат Чепа объяснил цель США расколоть Россию изнутри

Настало время формирования нового порядка, и всем становится очевидно, кто пытается подстроить всех под себя, поэтому США всё активнее действуют ради попыток «расколоть изнутри» не только Россию, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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