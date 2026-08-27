NCL® представляет 10 причин не откладывать планирование летнего отпуска 2028 года

​– Компания открывает продажи на летний сезон 2028 года, который включает более 450 круизов на 20 судах, отправляющихся из 25 портов приписки и посещающих почти 150 уникальных направлений –– Те, кто забронирует места заранее, смогут воспользоваться широким выбором маршрутов и вариантов размещения, а также специальными предложениями нового летнего сезона NCL .