Telegraph: НАТО оказался уязвимым после уничтожения Россией Abrams на Украине

Члены НАТО обеспокоены уничтожением американских танков Abrams российским войсками на Украине, поскольку уязвимость танков США может говорить о ненадежности защиты границ стран военно-политического блока.
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