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Владимир Солодов встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым

Владимир Солодов встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов встретился с министром  науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, который находится на полуострове с рабочим визитом, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Телеграм-канал (18+) главы региона.

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