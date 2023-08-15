Губернатор Камчатского края Владимир Солодов встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, который находится на полуострове с рабочим визитом, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Телеграм-канал (18+) главы региона.