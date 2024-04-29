Пытали мирных жителей Авдеевки: в ДНР заявили о жестоких действиях «палачей» ВСУ Евгения КомароваУжасные факты жестокости и нарушений прав человека, как утверждают в администрации ДНР, были зафиксированы в Авдеевке при разминировании.