Кто родился 7 февраля

Марина Викторовна Левина, член Комитета Совета Федерации по социальной политике. Работала в управлении соцзащиты населения городской управы Тулы, областном департаменте соцразвития, в министерстве здравоохранения и социального развития региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии