Мороз до -20 вернётся в Нижегородскую область 14 февраля

На этой неделе после короткой передышки в Нижегородскую область снова нагрянут морозы.Новая рабочая неделя принесёт похолодание в Нижегородскую область, крепкий мороз ударит в ночь на 14 февраля, информирует сервис "Яндекс.
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