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Зеленский заявил об отказе от переговоров с РФ в Стамбуле в существующих условиях

Зеленский заявил об отказе от переговоров с РФ в Стамбуле в существующих условиях

Глава киевского режима ответил отказом на предложение Владимира Путина о проведении прямых переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле.

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Комментарии
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александр лаптанович
После 15 мая устроить ему смерч по всей окраине и на Одессу!!!
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9 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Не в его положении ставить условия. &quot;Да, уж торг здесь не уместен!&quot;
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8 час.
ВладимиР
Уверен, что наш руководитель на это и рассчитывал! Он прекрасно понимает, что кокаиновый выродок ничего сам решить не в состоянии! У него есть хозяева, которым он лижет и руки, и задницы! Он делает только то, что ему прикажут! Поэтому, если до 15 мая три придурка Мерц, Макрон и Стармер, застигнутые с кокаином в купе поезда кукуев-Жешов, не дадут пинка просроченному, у России развязаны руки, и можно будет долбить территорию 404 в труху!
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8 час.
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