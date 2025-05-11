ВладимиР

Уверен, что наш руководитель на это и рассчитывал! Он прекрасно понимает, что кокаиновый выродок ничего сам решить не в состоянии! У него есть хозяева, которым он лижет и руки, и задницы! Он делает только то, что ему прикажут! Поэтому, если до 15 мая три придурка Мерц, Макрон и Стармер, застигнутые с кокаином в купе поезда кукуев-Жешов, не дадут пинка просроченному, у России развязаны руки, и можно будет долбить территорию 404 в труху!