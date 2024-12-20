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Царьград

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Депутат Миронов хочет заставить магазины заняться бесплатной раздачей еды

Депутат Миронов хочет заставить магазины заняться бесплатной раздачей еды

Владельцев магазинов хотят обязать установить социальные полки для бесплатной раздачи еды пенсионерам и другим нуждающимся.

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