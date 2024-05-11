Посол Германии заявил, что Украина не вступит в НАТО до завершения конфликта

Представитель Германии на Украине Мартин Егер заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет возможно только после окончания вооруженного конфликта.
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