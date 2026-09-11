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Военные вторжения и теории заговора: как теракты 11 сентября в США изменили мир

Военные вторжения и теории заговора: как теракты 11 сентября в США изменили мир

Двадцать пять лет назад, 11 сентября 2001 года, США пережили самую смертоносную террористическую атаку в истории человечества.

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Алексей Загребаев

к сожалению тех на кого сегодня окологосударственные кликуши вешают ярлык "конспирологии" уже завтра те же кликуши  будут с пеной у рта визжать что это истина в последней инстанции и они знали об этом......